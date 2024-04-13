Инженер Миронов дал советы по выбору участка под дачу

Основатель инженерно-строительной компании «ТутУдобно» Евгений Миронов заявил, что лучшим временем для подбора участка под строительство является момент таяния снега.

«Важно увидеть все нюансы вашего будущего участка, поэтому, если вы уже выбрали землю, не торопитесь покупать её зимой или летом. Дождитесь весны, активного снеготаяния, и отправляйтесь на осмотр — так вы увидите, есть ли на участке зоны подтопления, застаивается ли вода», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, важно обратить внимание и на место, где расположен участок. Стоит узнать про почву региона.

«Нужно также смотреть и на уровень грунтовых вод — это особенно важно для будущего фундамента у строений и инженерных сетей на участке. Не стремитесь выбирать землю возле рек», — пояснил он.

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