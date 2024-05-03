В Калининграде пройдут соревнования по спортивному ориентированию

В калининградском Центральном парке культуры и отдыха пройдёт областной чемпионат по спортивному ориентированию «Балтийский азимут». Соревнования состоятся 21 мая.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На территории будут работать интерактивные площадки. Также запланированы выступления творческих коллективов.

К участию в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных учреждения, учреждений СПО и ВПО, спортклубы, кадетские классы.

Ранее сообщалось, что представители Республики Крым одержали победу в финале IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО».