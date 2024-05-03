В Калининграде пройдут соревнования по спортивному ориентированию
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
На территории будут работать интерактивные площадки. Также запланированы выступления творческих коллективов.
К участию в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных учреждения, учреждений СПО и ВПО, спортклубы, кадетские классы.
Ранее сообщалось, что представители Республики Крым одержали победу в финале IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО».