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В Калининграде пройдут соревнования по спортивному ориентированию

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В калининградском Центральном парке культуры и отдыха пройдёт областной чемпионат по спортивному ориентированию «Балтийский азимут». Соревнования состоятся 21 мая.
В Калининграде пройдут соревнования по спортивному ориентированию
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На территории будут работать интерактивные площадки. Также запланированы выступления творческих коллективов.

К участию в соревнованиях приглашаются команды общеобразовательных учреждения, учреждений СПО и ВПО, спортклубы, кадетские классы.

Ранее сообщалось, что представители Республики Крым одержали победу в финале IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО».

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