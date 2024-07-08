Финский профессор Малинен назвал вхождение в НАТО глупейшим шагом властей
По его словам, Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО.
«Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России», — сказал Малинен.
Ранее в Минобороны Финляндии подтвердили, что в стране появится штаб НАТО.
Также первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев заявил, что Финляндия может стать площадкой для ударных вооружений НАТО.