Финский профессор Малинен назвал вхождение в НАТО глупейшим шагом властей

Доцент кафедры экономики Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, что вхождение Финляндии в НАТО является глупейшим шагом властей.

По его словам, Финляндия, вступив в Североатлантический альянс, стала мишенью в потенциальной войне России с НАТО.

«Теперь Финляндия — это не просто государство, находящееся на передовой. Вообще-то мы теперь ключевая цель для потенциальных ударов со стороны России», — сказал Малинен.

Ранее в Минобороны Финляндии подтвердили, что в стране появится штаб НАТО.

Также первый замсекретаря Совбеза России Рашид Нургалиев заявил, что Финляндия может стать площадкой для ударных вооружений НАТО.