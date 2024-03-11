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Диетолог Тутельян: сладкие и солёные начинки к блинам следует дозировать

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Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян посоветовал соблюдать меру в употреблении блинов на Масленичной неделе.

Особенно это важно в том случае, если есть нарушения со стороны ЖКТ, объяснил специалист в беседе с «Российской газетой».

«Резкий переход с привычного типа питания на еду с большим количеством жиров может разбалансировать систему и привести к серьёзным нарушениям», — предупредил Тутельян.

Кроме того, следует помнить о разумном ограничении потребления сахара и соли. Так, по словам диетолога, блины часто едят с икрой и солёной рыбой. Такое злоупотребление может спровоцировать гипертонический криз, особенно у гипертоников.

Также следует ограничивать сладкие начинки, такие как мёд.

Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.

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