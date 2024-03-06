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Педиатр Маркова назвала сметану самой полезной добавкой к блинам для детей

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Ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.
Педиатр Маркова назвала сметану самой полезной добавкой к блинам для детей
  • Gettyimages.ru

«Стоит отдать предпочтение мононачинкам из одного ингредиента, например сметаны. К сладким блинчикам подойдут сгущённое молоко или варенье. Другие варианты — отварное мясо, творог невысокой жирности, порубленное с луком отварное яйцо», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовала исключить из рациона ребёнка блины с солёными огурцами и большим количеством специй и приправ.

Как отметила Маркова, блины сами по себе являются жирным продуктом. При переедании могут возникнуть проблемы с животом.

«Если комбинировать их с другой жирной пищей — майонезом, красной рыбой или икрой — переварить такое блюдо ребёнку будет очень сложно», — заключила педиатр.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал исключить из рациона белый хлеб.

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