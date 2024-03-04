Диетолог Гинзбург рассказал о вредных свойствах белого хлеба

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал исключить из рациона белый хлеб.

«Белый хлеб — это хлеб, приготовленный из просеянной пшеничной муки, из которой в ходе обработки убраны почти все пищевые волокна. Для сравнения: в непросеянной муке пищевых волокон в три раза больше. И поэтому крахмал из белого хлеба довольно быстро расщепляется на глюкозу, которая очень быстро всасывается, в результате повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил специалист, метаболический синдром может вызвать гипертонию, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли, подагру.

Диетолог посоветовал белый хлеб заменить ржаным, цельнозерновым, многозлаковым. Сортами, в которых пищевых волокон больше.

«Хорошей альтернативой является серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей. Такой хлеб медленнее усваивается, его гликемический индекс ниже», — заключил Гинзбург.

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