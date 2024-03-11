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Диетолог Бережная: на масленицу лучше ограничиться двумя блинами в день

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная посоветовала съедать не более двух блинов за один раз и не чаще трёх раз в течение масленичной недели.

Блины следует употреблять чуть остывшими, чтобы избежать ощущения тяжести в желудке, поделилась она в беседе с Радио Sputnik.

«Другой важный момент: чтобы получить удовольствие и чувство сытости, надо есть блины с начинкой, например, овощной, потому что какая-то клетчатка нужна обязательно», — отметила Бережная.

При переедании блинов рекомендуются неспешные прогулки на свежем воздухе, добавила врач.

Ранее ведущий детский гастроэнтеролог, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарья Маркова дала рекомендации по добавкам к блинам для детей.

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