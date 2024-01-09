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Психолог Игонина: стресс от работы может говорить о сильной усталости

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина посоветовала тем, кто испытывает серьёзный стресс от выхода на работу, взять дополнительный отпуск, поскольку праздничных дней, скорее всего, было недостаточно для полноценного отдыха и восстановления.

О стрессе могут говорить физический дискомфорт, сонливость, отсутствие аппетита, напряжение и нехватка сил на выполнение даже элементарных задач, поделилась специалист в разговоре с РИАМО.

Игонина посоветовала контролировать уровень стресса и внимательно наблюдать за собственным состоянием.

«Постарайтесь мысленно успокоиться, побудьте в диалоге с самим собой и на каждый негативный выпад придумайте веский контраргумент. Это лишь временное явление, вы по-прежнему мастер своего дела, скоро навыки вернутся, а для улучшения настроения у вас есть целый инструментарий из любимых хобби, интересного досуга и творческих активностей», — резюмировала психолог.

Ранее психолог Анастасия Решетникова заявила, что спортивные нагрузки могут быть полезны при стрессе.

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