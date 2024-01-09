Психолог Игонина: стресс от работы может говорить о сильной усталости
О стрессе могут говорить физический дискомфорт, сонливость, отсутствие аппетита, напряжение и нехватка сил на выполнение даже элементарных задач, поделилась специалист в разговоре с РИАМО.
Игонина посоветовала контролировать уровень стресса и внимательно наблюдать за собственным состоянием.
«Постарайтесь мысленно успокоиться, побудьте в диалоге с самим собой и на каждый негативный выпад придумайте веский контраргумент. Это лишь временное явление, вы по-прежнему мастер своего дела, скоро навыки вернутся, а для улучшения настроения у вас есть целый инструментарий из любимых хобби, интересного досуга и творческих активностей», — резюмировала психолог.
Ранее психолог Анастасия Решетникова заявила, что спортивные нагрузки могут быть полезны при стрессе.