Психолог Решетникова заявила о пользе спортивных нагрузок при стрессе

Психолог Анастасия Решетникова заявила, что спортивные нагрузки могут быть полезны при стрессе.

«Это может быть поход в тренажёрный зал, бассейн, длительная активная прогулка. Во время перечисленных занятий вырабатывается огромное количество гормонов — дофамин, эстроген, тестостерон, тироксин и адреналин», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Решетникова, также полезна дыхательная практика, поскольку она снижает эмоциональную лабильность и способствует возникновению позитивных эмоций.

«Из-за стресса многие люди не могут уснуть, поскольку мозг сконцентрирован на решении проблемы. Дыхательные упражнения (например, задержка вдоха и выдоха), в свою очередь, помогает замедлить ритм сердца и наполнить лёгкие кислородом, который потом легче проникает в кровь», — добавила Решетникова.

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