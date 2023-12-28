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Психолог Шелахова рассказала о способах улучшить настроение перед праздниками

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Бизнес-психолог Малика Шелахова рассказала, как улучшить настроение перед новогодними праздниками.
Психолог Шелахова рассказала о способах улучшить настроение перед праздниками
  • Gettyimages.ru

«Обратитесь к близким, друзьям, родным. Поделитесь и попросите о поддержке. Это поможет вам чувствовать себя лучше и позволит близким понять вас. Важно также поддержать себя. Вспомните приятные события уходящего года», — заявила она в беседе с inkazan.ru.

По её словам, не стоит сравнивать себя с чужими успехами — лучше вспомнить собственные достижения и впечатления в уходящем году, даже если они были небольшими.

«Верьте, что у вас есть возможность сделать свою жизнь более приятной. Поддержка близких, установление маленьких целей, забота о себе и, при необходимости, обращение к психологам помогут вам справиться с депрессией и начать новый год с оптимизмом и надеждой», — добавила Шелахова.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН рассказал о роли витамина D для организма.

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