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Врач Разарёнова предупредила о пищевых добавках в плавленом сыре

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Врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разарёнова предупредила, что плавленый сыр существенно отличается от натурального по своему составу.

Об этом она рассказала в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила врач, именно пищевые добавки наделяют плавленый сыр органолептическими свойствами.

«Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты», — объяснила диетолог.

Разарёнова добавила, что в состав плавленого сыра нередко добавляют трансжиры.

Врач предупредила, что злоупотребление таким продуктом может привести к повышенному содержанию холестерина, ожирению, а также к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Ранее Александра Разарёнова рассказала, в каком виде яйца наиболее полезны для здоровья, а также сколько штук следует употреблять в неделю.

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