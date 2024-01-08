Врач Разарёнова предупредила о пищевых добавках в плавленом сыре
Об этом она рассказала в беседе с Радио Sputnik.
Как отметила врач, именно пищевые добавки наделяют плавленый сыр органолептическими свойствами.
«Это эмульгаторы, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, стабилизаторы и консерванты», — объяснила диетолог.
Разарёнова добавила, что в состав плавленого сыра нередко добавляют трансжиры.
Врач предупредила, что злоупотребление таким продуктом может привести к повышенному содержанию холестерина, ожирению, а также к увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
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