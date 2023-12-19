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Диетолог Разарёнова перечислила полезные способы приготовления яиц

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разарёнова рассказала, в каком виде яйца наиболее полезны для здоровья, а также сколько штук следует употреблять в неделю.
Диетолог Разарёнова перечислила полезные способы приготовления яиц
  • Gettyimages.ru
  • © AlexPro9500

Яйца принесут максимальную пользу, если подвергать их щадящей термической обработке: варить всмятку, в мешочек или делать пашот, поделилась специалист в интервью Радио Sputnik.

Жарка на масле увеличивает содержание насыщенных жиров и калорий в блюде, напомнила Разарёнова.

Яичницу она посоветовала готовить на минимальном огне без добавления масла — таким образом, чтобы желток был прогрет, но оставался жидким.

«Пять-шесть яиц в неделю станут хорошим дополнением к другим формам белка в рационе: к мясу, рыбе, птице, продуктам моря и субпродуктам», — заключила диетолог.

Ранее семейный терапевт, клинический психолог-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Ивашкевич в беседе с сайтом kp.ru выразила мнение, что вред от фастфуда можно снизить, если соблюдать некоторые правила.

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