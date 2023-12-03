Врач Вялов назвал причины возникновения проблем с поджелудочной железой
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Об этом он написал в Telegram.
По словам Вялова, 85% случаев панкреатита возникают по двум причинам, первой из которых является чрезмерное употребление алкоголя.
Кроме того, к проблемам с поджелудочной железой может привести плохая работа желчевыводящей системы.
Частое потребление жирной пищи также может привести к развитию панкреатита.
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