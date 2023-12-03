Врач Вялов назвал причины возникновения проблем с поджелудочной железой

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал главные причины возникновения серьёзных проблем с поджелудочной железой и возможного развития рака.

Об этом он написал в Telegram.

По словам Вялова, 85% случаев панкреатита возникают по двум причинам, первой из которых является чрезмерное употребление алкоголя.

Кроме того, к проблемам с поджелудочной железой может привести плохая работа желчевыводящей системы.

Частое потребление жирной пищи также может привести к развитию панкреатита.

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