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Врач Вялов назвал причины возникновения проблем с поджелудочной железой

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Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал главные причины возникновения серьёзных проблем с поджелудочной железой и возможного развития рака.
Врач Вялов назвал причины возникновения проблем с поджелудочной железой
  • Gettyimages.ru
  • © utah778

Об этом он написал в Telegram.

По словам Вялова, 85% случаев панкреатита возникают по двум причинам, первой из которых является чрезмерное употребление алкоголя.

Кроме того, к проблемам с поджелудочной железой может привести плохая работа желчевыводящей системы. 

Частое потребление жирной пищи также может привести к развитию панкреатита.

Ранее врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарёв рассказал о специях и об их влиянии на иммунитет человека.

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