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Диетолог Золотарёв перечислил укрепляющие иммунитет специи

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Врач-диетолог, нутригенетик Андрей Золотарёв рассказал о специях и их влиянии на иммунитет человека.
Диетолог Золотарёв перечислил укрепляющие иммунитет специи
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Растения ограждают себя с помощью фитонцидов от внешних агрессивных воздействий, и мы можем «позаимствовать» у них эти компоненты, чтобы защититься от болезнетворных бактерий», — заявил специалист в беседе с Радио Sputnik.

Как отметил Золотарёв, чаще всего — это острые продукты, которые содержат сильные антиоксиданты, обладающие противовоспалительным и иммуностимулирующим действием.

«Порошок имбиря качественно укрепляет иммунную систему, и связано это с тем, что в его состав входит достаточно большое количество биофлавоноидов, которые имеют непосредственную функцию стимуляции иммунной системы. Куркума — уникальнейшее вещество, которое стимулирует иммунную систему на ранней стадии, когда вирус или бактерия попадает в наш организм. Горчица содержит эфирное масло, которое стимулирует бронхолегочный иммунитет», — отметил эксперт.

В заключение Золотарёв сказал, что большего эффекта можно добиться, если острые приправы грамотно комбинировать с другими продуктами питания.

«Например, если добавить в квашеную капусту перец или имбирь, то она существенно усилит свои полезные свойства», — отметил диетолог.

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