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Диетолог Рогожина дала советы по питанию в Новый год

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Эксперт проекта «Серебряный город», врач-диетолог и специалист по ЛФК Лариса Рогожина дала рекомендации по питанию в новогодние праздники.
Диетолог Рогожина дала советы по питанию в Новый год
  • Gettyimages.ru

«Вы никуда не денетесь от нашей общей привычки поздно вечером 31 декабря сесть за обильно накрытый стол», — заявила специалист в беседе с «Российской газетой».

По мнению эксперта, важно чтобы в распорядке дня на праздники был не только приём пищи.

«Проснулся — и на прогулку, часика на два. Вернулся к обеду. Убрать все перекусы, даже если они такие заманчивые», — отметила Рогожина.

Также она обратила внимание на физическую активность.

«Перед тренировкой мясо или птицу можно есть за два с половиной часа, молоко, салат — за час. А после занятий лучше попить воды и не есть в течение часа», — заключила врач-диетолог.

Ранее диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала о сезонных продуктах, которые помогут поддержать иммунитет.

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