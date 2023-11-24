Диетолог Гридина рассказала о пользе тыквы в холодный сезон

Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала о сезонных продуктах, которые помогут поддержать иммунитет.

«Среди овощей можно выделить тыкву, которая содержит бета-каротин, витамины А, С и Е, группу В, а также редкий витамин К, положительно влияющий на кровь. Тыква — углеводистый овощ, схожий с картофелем, она может храниться достаточно долгое время», — заявила Гридина в беседе с Life.ru.

По её словам, также полезен цукини, содержащий калий, фолиевую кислоту и витамин А.

Из фруктов эксперт выделила фейхоа и цитрусовые, в том числе апельсины, мандарины, лимоны и лаймы.

Ранее главный врач клиники «Риммарита», диетолог, терапевт, врач превентивной интегративной медицины кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о пользе витамина D для организма.