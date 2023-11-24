Диетолог Мойсенко рассказала о пользе витамина D

Главный врач клиники «Риммарита», диетолог, терапевт, врач превентивной интегративной медицины кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о пользе витамина D для организма.

«Витамин D снимает вялотекущее хроническое воспаление, и если человек приходит с обострением какого-то хронического заболевания, то врач может обратить внимание на малый процент в крови витамина D и порекомендовать обязательно восполнить этот дефицит», — заявила специалист в беседе с Радио Sputnik.

Как отметила Мойсенко, витамин D – это сильный иммуномодулятор. При заболевании вирусной или бактериальной инфекцией, ему назначают троекратную дозу этого витамина, чтобы поднять уровень иммунной защиты.

Витамин D вырабатывается под влиянием солнечных лучей, но его также можно получить из продуктов, считает врач.

«Два желтка через день — это будет хороший источник витамина D. Это также сливочное масло. Его нужно обязательно давать и детям, и пожилым людям. Большое количество витамина есть в сельди, скумбрии и печени трески. Вообще, в жирной рыбе, которая содержит не только витамин D, но и омега-3 жирные кислоты, а также витамины А и Е. Если еда хорошо усваивается, то и витамин D тоже будет хорошо усваиваться», – заключила диетолог.

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