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Диетолог Мещерякова посоветовала включить в зимний рацион овощной крем-суп

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Врач — диетолог-нутрициолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова дала советы, как питаться в зимний период, чтобы не набрать лишний вес.
Диетолог Мещерякова посоветовала включить в зимний рацион овощной крем-суп
  • Gettyimages.ru

Зимой стоит есть больше овощей на пару, а также овощных крем-супов, посоветовала она в разговоре с Life.ru.      

Такая пища даёт быстрое чувство насыщения за счёт объёма и содержания клетчатки и обладает высокой питательной ценностью, отметила Мещерякова.

Диетолог рекомендовала придерживаться методики одной тарелки, то есть съедать не более 300—500 г еды за раз.

Она также посоветовала отказаться от сухой пищи (сухари, чипсы, снеки), добавлять в еду больше специй (гвоздика, имбирь, куркума, разные виды перца) и пить больше жидкости, в том числе тёплые травяные, ягодные чаи с лимоном, малиной, солодкой, шиповником, смородиной.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.

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