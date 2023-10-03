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Диетолог Мансурова рассказала о пользе кефира и ряженки при дисбактериозе

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Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, что кисломолочные продукты содержат вещества, полезные для правильной работы ЖКТ.
Диетолог Мансурова рассказала о пользе кефира и ряженки при дисбактериозе
  • Gettyimages.ru

В кисломолочных продуктах содержатся многие ценные аминокислоты, а также насыщенные жирные кислоты, молочнокислые бактерии, дрожжи, кальций, магний, калий, различные витамины, поделилась специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

В числе таких полезных продуктов она назвала сметану, кефир, ряженку, айран, тан, йогурт, каймак, мацони, кумыс, катык. Мансурова посоветовала употреблять их при дисбактериозе.

В свою очередь, врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «Москвой 24» заявил, что ягодные морсы из малины, ежевики с добавлением имбиря помогут предотвратить развитие тромбоза.

Также для профилактики этого заболевания он посоветовал пить зелёный чай и какао.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о полезных свойствах сливочного масла. По её словам, в состав продукта входит 70—80% жира, также там содержится лактоза.

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