Диетолог Мухина посоветовала употреблять не более 30 г сливочного масла в день

Врач-диетолог доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала о полезных свойствах сливочного масла. По её словам, в состав продукта входит 70—80% жира, также там содержится лактоза.

«Его сладкий вкус обусловлен молочным сахаром, который необходим человеку как углеводная часть и даёт энергию», — заявила Мухина в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, сливочное масло содержит, в частности, кальций, калий, фосфор, магний, а также витамины A и D.

«Когда, например, человек простудился, в народной медицине очень часто используют мёд, масло и горячее молоко, чтобы вылечить заболевания бронхов. Сливочное масло помогает вырабатывать сурфактант — вещество, которое необходимо для нормальной работы лёгких», — сообщила Мухина.

Она посоветовала употреблять не более 30 г сливочного масла в день.

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