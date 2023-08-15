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Врач Кашух назвала рецепт полезной шаурмы

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Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что купленная в общественных местах шаурма может быть вредна для здоровья, а приготовленная дома, напротив, может стать полезным перекусом.
Врач Кашух назвала рецепт полезной шаурмы
  • Gettyimages.ru
  • © fudfoto

У покупателя нет возможности проверить качество ингредиентов в шаурме, и это может стать причиной отравления, сообщила она в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом блюдо, приготовленное дома, станет хорошим вариантом для перекуса или основного приёма пищи, отметила Кашух.

Для этого она посоветовала использовать нежирные сорта мяса (курицу или индейку), добавлять больше овощей, отказаться от майонеза в пользу более полезных соусов и выбирать качественные лепёшки — цельнозерновые или мультизлаковые.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям после 50 лет изменить свой рацион, чтобы поддержать здоровье и продлить молодость.

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