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Диетолог Соломатина посоветовала людям в возрасте старше 50 лет исключить из рациона жареное мясо

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям после 50 лет изменить свой рацион, чтобы поддержать здоровье и продлить молодость.
Диетолог Соломатина посоветовала людям в возрасте старше 50 лет исключить из рациона жареное мясо
  • Gettyimages.ru
  • © Prarinya Thonghyad

«Основными рисками после 50 лет считаются недуги, которые могут обостриться из-за плохого питания. Например, артериальная гипертония, ожирение, прогрессирование атеросклероза», — объяснила врач в разговоре с «Вечерней Москвой».

Также, по её словам, повышается вероятность возникновения сахарного диабета.

В целях профилактики этих заболеваний Соломатина посоветовала ограничить употребление жареных мясных блюд, кондитерских изделий, плохих жиров.

Напротив, стоит включить в рацион кисломолочные продукты, морскую рыбу, овсянку, крупы и хлеб со злаками, а также свежие фрукты, овощи, зелень, заключила диетолог.

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