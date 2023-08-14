Диетолог Соломатина посоветовала людям в возрасте старше 50 лет исключить из рациона жареное мясо
- Gettyimages.ru
- © Prarinya Thonghyad
«Основными рисками после 50 лет считаются недуги, которые могут обостриться из-за плохого питания. Например, артериальная гипертония, ожирение, прогрессирование атеросклероза», — объяснила врач в разговоре с «Вечерней Москвой».
Также, по её словам, повышается вероятность возникновения сахарного диабета.
В целях профилактики этих заболеваний Соломатина посоветовала ограничить употребление жареных мясных блюд, кондитерских изделий, плохих жиров.
Напротив, стоит включить в рацион кисломолочные продукты, морскую рыбу, овсянку, крупы и хлеб со злаками, а также свежие фрукты, овощи, зелень, заключила диетолог.
Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала о вреде и пользе добавок к чаю.