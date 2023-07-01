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«Известия»: хакеры разработали шантажирующий вирус для смартфонов на базе Android

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Руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов заявил, что киберпреступники создали новый вирус, который получает доступ к личным данным владельца телефона на базе Android, после чего начинает шантажировать хозяина смартфона.

Об этом пишут «Известия».

Как рассказал эксперт, троянская вирусная программа под названием Rasket распространяется под видом различных сервисов и приложений, например для знакомств или лотерей.

Активировавшийся на смартфоне вирус получает доступ к фотографиям, видео, документам, смс и контактам пользователя. Вскоре после этого хакеры начинают требовать от хозяина телефона деньги, грозясь опубликовать компрометирующие данные.

Защитить смартфон, по словам Галова, можно, только используя антивирус.

Ранее руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко посоветовал при онлайн-заказах не сообщать своё настоящее имя.

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