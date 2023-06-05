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Киберэксперт Пащенко посоветовал при онлайн-заказах не сообщать своё настоящее имя

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Руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.
Киберэксперт Пащенко посоветовал при онлайн-заказах не сообщать своё настоящее имя
  • Gettyimages.ru

В интервью Радио Sputnik он отметил, что персональные данные россиян злоумышленники часто получают из баз данных интернет-магазинов и курьерских служб, которые утекли в сеть. Поэтому эксперт посоветовал при оформлении заказов в интернете не сообщать магазинам своё реальное имя. 

«Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник», — объяснил Пащенко.

Кроме того, можно завести вторую SIM-карту, с помощью которой вы сможете совершать покупки и заказывать доставку, резюмировал он.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с URA.RU перечислил признаки наличия вируса в смартфоне.

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