Киберэксперт Пащенко посоветовал при онлайн-заказах не сообщать своё настоящее имя
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В интервью Радио Sputnik он отметил, что персональные данные россиян злоумышленники часто получают из баз данных интернет-магазинов и курьерских служб, которые утекли в сеть. Поэтому эксперт посоветовал при оформлении заказов в интернете не сообщать магазинам своё реальное имя.
«Соответственно, вам позвонили, назвали вас Иваном Ивановичем Ивановым, и вы тут же понимаете, что это мошенник», — объяснил Пащенко.
Кроме того, можно завести вторую SIM-карту, с помощью которой вы сможете совершать покупки и заказывать доставку, резюмировал он.
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