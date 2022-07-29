На Долгоруковской улице в Москве завершили реконструкцию деревянной усадьбы XIX века.

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на столичный комплекс градостроительной политики и строительства.

Исторической облик городской усадьбы А.А. Петрово-Соловово — М.А. Шиллер сохранён. Специалисты укрепили фундамент и заменили перекрытия. Кроме того, восстановлены отделка фасадов и конструкция кровли.

«Общая площадь здания после реконструкции составила около 420 кв. м», — заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.