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В Москве завершили реконструкцию деревянной усадьбы XIX века

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На Долгоруковской улице в Москве завершили реконструкцию деревянной усадьбы XIX века.
В Москве завершили реконструкцию деревянной усадьбы XIX века
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на столичный комплекс градостроительной политики и строительства.

Исторической облик городской усадьбы А.А. Петрово-Соловово — М.А. Шиллер сохранён. Специалисты укрепили фундамент и заменили перекрытия. Кроме того, восстановлены отделка фасадов и конструкция кровли.

«Общая площадь здания после реконструкции составила около 420 кв. м», — заявил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.

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