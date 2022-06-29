Актёр Миронов не исключил, что Тобольск станет культурной жемчужиной России

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Актёр Евгений Миронов в ходе пятого, юбилейного фестиваля «Театр Наций FEST» выразил мнение, что Тобольск может стать культурной жемчужиной России.
Актёр Миронов не исключил, что Тобольск станет культурной жемчужиной России
  • РИА Новости

«Конечно же, Тобольск — это туристический центр Сибири, но, мне кажется, у него есть все перспективы стать культурным центром, ведь эти вещи связаны напрямую», — цитируют «Известия» Миронова.

Также актёр отметил местоположение, архитектуру и атмосферу города.

«Этот город создан, чтобы стать туристической и культурной жемчужиной», — выразил уверенность Миронов.

Ранее kp.ru информировал о том, что в Москве наградили молодых кинематографистов — победителей конкурса «Взгляд на город».

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