Актёр Миронов не исключил, что Тобольск станет культурной жемчужиной России
- РИА Новости
«Конечно же, Тобольск — это туристический центр Сибири, но, мне кажется, у него есть все перспективы стать культурным центром, ведь эти вещи связаны напрямую», — цитируют «Известия» Миронова.
Также актёр отметил местоположение, архитектуру и атмосферу города.
«Этот город создан, чтобы стать туристической и культурной жемчужиной», — выразил уверенность Миронов.
Ранее kp.ru информировал о том, что в Москве наградили молодых кинематографистов — победителей конкурса «Взгляд на город».