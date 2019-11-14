Температурные контрасты: какой будет погода в России в ближайшие дни

В Сибири и на Урале ожидаются сильные морозы, предупреждают синоптики. По данным Гидрометцентра, температура может быть ниже нормы на 10-18 градусов. На территории от Омска до Алтая ночью столбики термометров могут опускаться до -30 °С. На севере Сибири возможны колебания в пределах -32...-45 °С. Тем не менее, как сообщили опрошенные RT синоптики, морозы не дойдут до европейской части России. До конца недели в Москве ожидаются плюсовые показатели в течение дня, незначительные заморозки возможны лишь по ночам.

В Уральском регионе и Сибири ожидается аномальное похолодание. Об этом рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По её словам, низкие температуры в регион принесёт арктический циклон. Пик похолодания ожидается в четверг, 14 ноября, он придётся на юг Западной Сибири. Снег и метель ожидаются в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, на севере Республики Алтай — сильные снегопады. В ночные часы на территории от Омска до Алтая температура может опускаться до -30 °С и ниже. Днём ожидается -8...-15 °С. В Ненецком автономном округе и Республике Коми ночью столбики термометров покажут около -29 °С, на севере Иркутской области — до -40 °С.

На Сахалин в ночь на 14 ноября обрушился штормовой ветер и метель. В ГУ МЧС по региону сообщили о закрытии паромной переправы Холмск — Ванино, соединяющая Сахалин и материк. Из-за ухудшения погодных условий на острове было ограничено междугороднее автобусное сообщение.

Сквер в Новосибирске

РИА Новости

© Александр Кряжев

В Москве пока сохранятся положительные показатели. В дневные часы температура колеблется между +3 °С и +7 °С, ночью возможны незначительные заморозки. По данным Гидрометцентра, 14 ноября в столице будет дуть южный ветер, со скоростью 4-9 м/с. Ожидается переменная облачность, без осадков.

«Комфортная погода»

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT подтвердила, что столбики термометров в столице пока не опустятся ниже нулевой отметки, ночи же станут чуть прохладней. Это обусловлено движением воздуха внутри антициклона.

«У нас погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Этот антициклон изначально действительно имел часть холодного воздуха, сегодня на высоте полутора километров температура воздуха была отрицательной, но этот воздух трансформировался, и уже сегодня мы будем находиться с тёплой стороны этого антициклона», — пояснила Позднякова.

При этом до конца недели будет относительно сухо. Сильных похолоданий не предвидится. В Москве вплоть до воскресенья, 17 ноября, сохранятся дневные температурные колебания в пределах +1...+7 °С.

Сохранится южный ветер, именно он будет поддерживать температурный режим и обеспечивать циркуляцию воздуха.

«В антициклоне, как правило, будет происходить накопление вредных примесей, но мы будем находиться на его тёплой периферии, будет преобладать умеренный южный ветер, который будет способствовать вентиляции города, поэтому воздух будет чистым, и погода в выходные будет комфортной и благоприятной», — заключила синоптик.

Напомним, в начале ноября синоптики говорили о том, что приближающаяся зима будет одной из самых тёплых в истории метеонаблюдений. Они даже предложили ввести новый термин — «вишнёвая» зима.

Температурные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд со своей стороны отметил, что погода до конца недели на европейской части России будет достаточно стабильной, без температурных скачков.

«Совершенно однородная погода, которая заключается в том, что температура ночью около нулевой отметки, днём +3...+6 °С. Без осадков, частое солнце, штилевая комфортная погода. И такой температурный режим выше многолетних значений на четыре-пять градусов», — отметил он в беседе с RT.

Одновременно с этим большая часть страны сейчас находится в зоне очень холодной погоды с отклонениями в 10—18 градусов ниже нормы, сообщил Вильфанд.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра, погода на восток от Москвы определяется двумя атмосферными явлениями.

«Тут есть два барических образования: восточно-сибирский циклон, он действует на азиатской части страны, и циклон, который пришёл с севера, его зона влияние — восток европейской части России и запад азиатской. Именно на этой огромной территории от Урала до востока, включая Якутию, температура будет именно с аномальными значениями», — сказал Вильфанд, добавив, что в регионе не один очаг холодной погоды.

Аномальные морозы продлятся четыре-пять дней, сообщает ТАСС. Холодная температура прогнозируется также в Алтайском и Красноярском краях. На юге Якутии, в Забайкалье, в Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области столбики термометров могут опуститься до -32...-45 °С.

Ранее в Гидрометцентре отмечали, что на севере Сибири уже установился постоянный снежный покров. Из-за большого количества снегопадов он только увеличивается, местами высота сугробов уже превышает 30 см. В Хабаровском крае в ночь на 14 ноября выпало около месячной нормы осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.