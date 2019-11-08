Синоптики прогнозируют «вишнёвую» зиму в Москве

Синоптики центра «Фобос» предполагают, что предстоящая зима в центральной части России будет одной из самых тёплых в истории метеонаблюдений. Специалисты предлагают назвать её термином «вишнёвая» зима.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Метеоновости».

«Специалисты «Фобос» считают, что грядущая зима в Центральной России будет едва ли не самой тёплой в истории метеонаблюдений», — указано в заметке.

Отмечается, что, согласно статистике, средняя температура зимой будет отклоняться от нормы более чем на четыре градуса.

«Для таких случаев можно ввести термин «вишнёвая» зима», — заявили синоптики.

Также указывается, что за 140 лет наблюдений было семь таких сезонов. При этом самая тёплая зима была в 1960—1961-х годах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России ожидается «розовая» зима, так как температурный фон будет около и выше нормы.