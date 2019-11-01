В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России

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В России ожидается «розовая зима», по температуре зимние месяцы будут преимущественно около и выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
  • РИА Новости

«Зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете... Даже боюсь слово произносить — розовом», — цитирует Интерфакс специалиста.

По его словам, по осадкам зима ожидается близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской России, где возможен дефицит осадков, а также Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

При этом он объяснил, почему с опаской использует  эпитет «розовый». В 2017 году, как пишет агентство, Вильфанд, говоря о прогнозе на лето в России, использовал такой термин.

Тогда во время пресс-конференции он показал прогностические карты на летние месяцы, которые были закрашены светло-красным цветом, что означает температуру около и выше нормы.

Ранее Вильфанд рассказал, что вероятность точности прогноза на месяц не превышает 67%.

В начале октября синоптик рассказал, что в средней полосе России наблюдается постепенное сокращение зимнего периода

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