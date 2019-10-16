Вильфанд оценил точность прогноза погоды на месяц

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вероятность точности прогноза на месяц не превышает 67%.
Вильфанд оценил точность прогноза погоды на месяц
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что прогнозы «на сезон вперёд, на месяц вперёд не имеют той достоверности, которые имеют прогнозы на короткие и средние сроки».

«Прогнозируется, что ноябрь будет тёплым — около и выше нормы, температурный фон по территории страны», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик объяснил, что существует понятие «априорная вероятность прогнозов», оно «характеризует степень уверенности прогнозиста в том, что прогноз осуществится».

«Если мы говорим о прогнозе на завтрашний день, то эта априорная вероятность выше 95%, а при прогнозе на месяц она не превышает 65—67%. Утверждается, что около или выше нормы, а насколько выше нормы — ни один прогнозист не скажет», — добавил Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России в ноябре.

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