Вильфанд оценил точность прогноза погоды на месяц

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вероятность точности прогноза на месяц не превышает 67%.

Он подчеркнул, что прогнозы «на сезон вперёд, на месяц вперёд не имеют той достоверности, которые имеют прогнозы на короткие и средние сроки».

«Прогнозируется, что ноябрь будет тёплым — около и выше нормы, температурный фон по территории страны», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Синоптик объяснил, что существует понятие «априорная вероятность прогнозов», оно «характеризует степень уверенности прогнозиста в том, что прогноз осуществится».

«Если мы говорим о прогнозе на завтрашний день, то эта априорная вероятность выше 95%, а при прогнозе на месяц она не превышает 65—67%. Утверждается, что около или выше нормы, а насколько выше нормы — ни один прогнозист не скажет», — добавил Вильфанд.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о погоде в России в ноябре.