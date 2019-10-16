Синоптики прогнозируют тёплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала, что в ноябре температура воздуха выше нормы ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, на большинстве южных территорий.

Отмечается, что выше нормы более чем на один градус может быть и на севере — в Мурманской области, Карелии, Архангельской области, в Коми.

Ноябрь теплее, чем обычно может быть на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, а также на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке.

В Москве также ожидается температура воздуха выше нормы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве в среду, 16 октября, ожидается до +10 °С.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сказала, что от предстоящей недели следует ожидать «колебаний температурного фона». Она добавила, что погодный фон остаётся выше климатической нормы.