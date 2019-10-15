Синоптики рассказали о колебаниях температуры в Москве

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Кирилл Горшенин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается на этой неделе в столице.
Синоптики рассказали о колебаниях температуры в Москве
  • РИА Новости

Позднякова указала на кратковременность потепления в Москве.

«Вчера температура была выше климатической нормы в целом за сутки на пять-шесть градусов по Москве, поэтому волна тёплого воздуха случилась, но, к сожалению, она была кратковременной», — отметила метеоролог.

По её словам, от предстоящей недели стоит ожидать «колебаний температурного фона».

«До конца рабочей недели погода без существенных осадков, в пятницу местами небольшой дождь, ожидается понижение общего фона температуры. В ночные часы в ближайшие сутки будет всего +2…+4 °С, по области — 0…+5 °С. Завтра существенных осадков не ожидается, в облаках будут появляться просветы, температура в городе около +10 °С, по области — +7…+12 °С, завтра будет прохладный день. Затем в четверг мы попадаем в более тёплый воздух, вот такие колебания температурного фона: в ночные часы в Москве будет +7…+9 °С, по области — +4…+9 °С, дневная температура в городе +12…+14 °С, по области — +10…+15 °С. В последующие дни, до 20 октября включительно, преобладающая температура в ночные часы +2…+7 °С, в дневные часы +7…+12 °С», — рассказала Позднякова.

Она добавила, что погодный фон остаётся выше климатической нормы.

«Для середины октября это высокая температура... Фон температуры остаётся выше климатической нормы. Существенных осадков до 20 октября не ожидается, но возможен небольшой кратковременный дождь в пятницу» — заключила она.

Ранее синоптики сообщили, что 15 октября в Москве ожидается до +13 °С.

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