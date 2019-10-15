В Москве 15 октября ожидается до +13 °С
По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха в городе составит +11...+13 °C.
Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.
Ветер северный, 5—10 м/с, местами порывы до 12—17 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области 14 и 15 октября из-за ветра.
Главный врач Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк в беседе с ФАН дал советы по преодолению осенней депрессии.