В Москве 15 октября ожидается до +13 °С

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В Москве в понедельник, 15 октября, ожидается до +13 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, днём температура воздуха в городе составит +11...+13 °C.

Ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ветер северный, 5—10 м/с, местами порывы до 12—17 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.

Ранее синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области 14 и 15 октября из-за ветра.

Главный врач Психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Георгий Костюк в беседе с ФАН дал советы по преодолению осенней депрессии.

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