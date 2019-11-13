В Челябинской области предупредили о гололедице на дорогах

В Челябинской области ночью и днём в четверг, 14 ноября, ожидается снег. Из-за перепадов температур возможна гололедица на дорогах и налипание мокрого снега на провода. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное Министерство дорожного хозяйства.

«Осадки прогнозируются практически по всей территории региона. Также в большинстве районов температура опустится ниже нулевой отметки», — сказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ФКУ «Упрдор Южный Урал» добавили, что на дорогах ожидается гололедица, в горах сильная.

Также стало известно, что в Башкирии возможно резкое ухудшение погоды в ближайшие сутки. Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу, местами пройдёт снег с дождём. На отдельных участках дорог ожидается густой туман и гололедица.

Ранее синоптики предупредили об аномальных холодах в России.