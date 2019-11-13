Синоптик рассказала о комфортной погоде в Москве до конца недели

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Кирилл Горшенин
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погодном фоне в Москве до конца текущей недели.
Синоптик рассказала о комфортной погоде в Москве до конца недели
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«У нас погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Этот антициклон изначально действительно имел часть холодного воздуха, сегодня на высоте полутора километров температура воздуха была отрицательной, но этот воздух трансформировался, и уже сегодня мы будем находиться с тёплой стороны этого антициклона. Поэтому в последующие дни ночи не будут холоднее, чем прошедшие. Сегодня... температура в Москве остаётся положительной», — рассказала Позднякова.

По её словам, в последующие дни такая погодная тенденция сохранится.

«Осадков не ожидается до воскресенья включительно. Температура по региону, возможно, опустится до -1 °С. На остальной территории Москвы будет в пределах +1...+3 °С минимальная температура, максимальная — +5...+7 °С», — отметила синоптик.

Она добавила, что южный ветер будет определять комфортную погоду в Москве в течение оставшейся недели.

«Поскольку погоду будет определять область антициклона, в антициклоне, как правило, будет происходить накопление вредных примесей, но мы будем находиться на его тёплой периферии, будет преобладать умеренный южный ветер, который будет способствовать вентиляции города, поэтому воздух будет чистым, и погода в выходные будет комфортной и благоприятной», — заключила Позднякова.

Ранее синоптики предупредили об аномальных холодах в ряде регионов России.

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