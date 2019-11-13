Синоптик рассказала о комфортной погоде в Москве до конца недели

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погодном фоне в Москве до конца текущей недели.

«У нас погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Этот антициклон изначально действительно имел часть холодного воздуха, сегодня на высоте полутора километров температура воздуха была отрицательной, но этот воздух трансформировался, и уже сегодня мы будем находиться с тёплой стороны этого антициклона. Поэтому в последующие дни ночи не будут холоднее, чем прошедшие. Сегодня... температура в Москве остаётся положительной», — рассказала Позднякова.

По её словам, в последующие дни такая погодная тенденция сохранится.

«Осадков не ожидается до воскресенья включительно. Температура по региону, возможно, опустится до -1 °С. На остальной территории Москвы будет в пределах +1...+3 °С минимальная температура, максимальная — +5...+7 °С», — отметила синоптик.

Она добавила, что южный ветер будет определять комфортную погоду в Москве в течение оставшейся недели.

«Поскольку погоду будет определять область антициклона, в антициклоне, как правило, будет происходить накопление вредных примесей, но мы будем находиться на его тёплой периферии, будет преобладать умеренный южный ветер, который будет способствовать вентиляции города, поэтому воздух будет чистым, и погода в выходные будет комфортной и благоприятной», — заключила Позднякова.

Ранее синоптики предупредили об аномальных холодах в ряде регионов России.