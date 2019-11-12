Онищенко рассказал, как избежать простуды в морозную погоду

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU дал рекомендации, как не заболеть в условиях резкой смены температурного режима.

«Любая резкая перемена температурного режима всегда чувствительна для россиян, особенно для детей и людей пожилого возраста. Перестроиться всегда трудно, особенно горожанам, которые всё ещё ходят в лёгких куртках и коротких платьях», — отметил Онищенко.

Чтобы избежать простудных заболеваний, он посоветовал сделать прививку от гриппа, а также сократить пребывание на воздухе во время температурных скачков. По его мнению, россиянам также следует быть внимательнее во время прогулок, чтобы уберечься от травм. Кроме того, необходимо правильно питаться, употреблять витамины и пить полезные горячие напитки.

В целом, по мнению Онищенко, нужно меньше думать о холодах, одеваться по погоде и продолжать заниматься любимым делом.