Онищенко рассказал, как избежать простуды в морозную погоду

Короткая ссылка
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU дал рекомендации, как не заболеть в условиях резкой смены температурного режима.
Онищенко рассказал, как избежать простуды в морозную погоду
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Любая резкая перемена температурного режима всегда чувствительна для россиян, особенно для детей и людей пожилого возраста. Перестроиться всегда трудно, особенно горожанам, которые всё ещё ходят в лёгких куртках и коротких платьях», — отметил Онищенко.

Чтобы избежать простудных заболеваний, он посоветовал сделать прививку от гриппа, а также сократить пребывание на воздухе во время температурных скачков. По его мнению, россиянам также следует быть внимательнее во время прогулок, чтобы уберечься от травм. Кроме того, необходимо правильно питаться, употреблять витамины и пить полезные горячие напитки.

В целом, по мнению Онищенко, нужно меньше думать о холодах, одеваться по погоде и продолжать заниматься любимым делом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить