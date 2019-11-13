Синоптики предупредили о морозах до -25 ˚С в Свердловской области
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- РИА Новости
«Холода будут непродолжительными, на севере области они продержатся две ночи — сегодняшнюю и следующую», — сказала она.
По её словам, температура может снижаться до -20...-25 ˚С, в отдельных районах — до -30 ˚С. В дневные часы также будет холодно — до -11...-16 ˚С.
В Екатеринбурге в ночь на четверг ожидается до -12...-14 ˚С, днём — от -6 до -8 ˚С. 15 ноября прогнозируется температура до -2 ˚С, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на сайт Уралгидромета.
Ранее синоптики предупредили об аномальных холодах в России.