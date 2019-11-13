Синоптики предупредили о морозах до -25 ˚С в Свердловской области

Главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко в беседе с URA.RU заявила, что в ночь на 14 ноября температура в северных районах Свердловской области упадёт до -25 ˚С.

«Холода будут непродолжительными, на севере области они продержатся две ночи — сегодняшнюю и следующую», — сказала она.

По её словам, температура может снижаться до -20...-25 ˚С, в отдельных районах — до -30 ˚С. В дневные часы также будет холодно — до -11...-16 ˚С.

В Екатеринбурге в ночь на четверг ожидается до -12...-14 ˚С, днём — от -6 до -8 ˚С. 15 ноября прогнозируется температура до -2 ˚С, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на сайт Уралгидромета.

Ранее синоптики предупредили об аномальных холодах в России.