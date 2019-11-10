«Арктические морозы ударят в конце ноября»: синоптики сообщили о переносе начала климатической зимы в Москве

Наступление климатической зимы в Москве, когда среднесуточная температура воздуха уходит ниже 0 °С, переносится на конец ноября, сообщили синоптики. Причиной этого стало противостояние циклона атлантического происхождения на северо-западе и антициклона на юго-востоке. В то же время в последние десять дней заключительного месяца осени жителей столицы могут ожидать «арктические морозы». Между тем на северо-востоке России, в Якутии, минимальная температура уже опускалась ниже -40 °С. Кроме того, в ближайшие семь дней ожидается установление низких температур в Амурской области.

Устойчивая низкая температура на территории Москвы и Московской области установится в лучшем случае к концу ноября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, согласно «климатическим законам», в воскресенье, 10 ноября, в Москве должна была начаться «метеорологическая зима», когда среднесуточная температура воздуха уходит ниже 0 °С.

«Климатическая зима в Москве всегда происходит в один день — 10 ноября. Понятно, что, согласно прогнозам, этого не произойдёт. Наступление зимы откладывается суток на десять. Всё из-за того, что к нам сегодня прорвётся порция черноморского тепла», — отметил Тишковец в беседе с RT.

По оценкам «Фобоса», резкое понижение температуры произойдёт в последнюю декаду ноября, когда «ударят арктические морозы».

«В ночные часы -20...-15 °С, днём около -10 °С», — пояснил Тишковец.

Он также подчеркнул, что текущие температурные значения превышают климатическую норму ноября на 9—10 °С.

«Причиной тому противостояние циклона атлантического происхождения на северо-западе и его постоянного противника — антициклона на юго-востоке. Их противостояние и обеспечило южный поток, который несёт к нам аномальное тепло. Температура в Москве сегодня резко повысится до +9...+11 °С, в Подмосковье +7...+12 °С. В первой половине дня возможны осадки. Воздух будет сырой, насыщенный влагой», — добавил Тишковец.

Как отмечается на сайте Гидрометцентра России, по состоянию на 10:00 воздух на базовой метеостанции на ВДНХ прогрелся до чуть более +6 °С. Между тем в 2018 году столбики термометров в этот момент времени показывали +1,6 °С.

РИА Новости

© Максим Блинов

Ведущий специалист центра «Фобос» также рассказал, какой погоды ожидать жителям Московского региона с 11 по 16 ноября.

«В понедельник и вторник мы будем находиться в зоне циклонической деятельности. Будет пасмурно, небольшие дожди. Со среды и до выходных включительно переменная облачность и без осадков, увеличатся суточные колебания температур», — заключил синоптик.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT также обратил внимание, что на температурный фон в Московском регионе оказывает влияние атлантический воздух.

«Говорить о зиме никак нельзя. Ближайшие семь-восемь дней (как минимум до 18 ноября) температура будет незначительно превышать климатическую норму. Слабые заморозки возможны 13—14 ноября. К середине месяца, в третьей декаде ноября температуры будут слабоотрицательными», — пояснил он.

Ранее на сайте «Метеоновости» сообщили, что «грядущая зима в Центральной России будет едва ли не самой тёплой в истории метеонаблюдений». Для неё даже предложили использовать термин «вишнёвая» зима.

Погода в регионах России

Между тем, как отмечают синоптики, в северо-восточной части России зима уже отметилась крепкими морозами. По данным портала «Метеовести», 8 ноября в якутском посёлке Шелагонцы зафиксировали минимальную температуру воздуха -40,1 °С — это первый такой случай в зимнем сезоне-2019/20.

Также по теме «Подобное происходит раз в сто лет»: какая погода ожидает москвичей на этой неделе Температура в Москве уже превысила +12 °С и побила рекорд 1922 года, заявили в Гидрометцентре. Там также отметили, что в течение дня...

«Однако даже для ноябрьской Якутии это очень много — такая температура воздуха на 8—10 °С ниже климатической нормы! Следует учесть, что и днём там не теплее: -28...-23 °С. В ближайшие дни с приходом циклона морозы отступят, температура воздуха в регионе вернётся в рамки климата, к более привычным для северян значениям», — говорится в сообщении.

Наряду с этим морозы до -25 °С установились также на севере Восточной Сибири, при этом на севере Туруханского района столбики термометров опустились до отметки -32 °С. В понедельник, 11 ноября, во власти холодного воздуха окажутся регионы Прибайкалья и Забайкалья.

«Во вторник к ним присоединятся Амурская область и юго-западные районы Якутии. А вот на Урал и в южные районы Западной Сибири к середине недели вернётся тепло. Средняя температура ожидается на 2—4 °С выше нормы», — указывается на сайте «Метеоновости».

В то же время на юге России, на Крымском полуострове установилась засуха, пересохли основные реки Крыма. Причиной случившегося стали аномально тёплая погода и отсутствие осадков в горах.