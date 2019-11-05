«Подобное происходит раз в сто лет»: какая погода ожидает москвичей на этой неделе

Температура в Москве уже превысила +12 °С и побила рекорд 1922 года, заявили в Гидрометцентре. Там также отметили, что в течение дня воздух может прогреться до +14 °С. Причиной погодной аномалии стали воздушные массы из Атлантики. Синоптики отмечают, что тёплая погода установилась почти на всей территории Центральной России. Кроме того, специалисты считают, что климатическая зима, которая обычно начинается примерно 10 ноября, на этот раз задержится на две-три недели.

В Москве установилась достаточно тёплая для ноября погода. В Гидрометцентре отмечают, что 5 ноября воздух в Москве уже прогрелся до +12 °С, и прогнозируют, что этот показатель может достичь отметки +14 °С. В столице облачно, ожидаются небольшие дожди, южный или юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5—10 м/c.

Как пояснили синоптики, эти показатели значительно превышают температурную норму этого времени года. Более того, температура воздуха уже побила рекорд, установленный почти 100 лет назад: в этот день в 1922 году столбики термометров поднялись до +10,3 °С.

В Гидрометцентре отмечают, что причиной ноябрьского потепления являются волны тепла из Атлантики, а также субтропический шторм Ребека.

«Наиболее чувствительные романтики могли ощутить в воздухе запах Атлантики. Если проследить обратную траекторию волны ноябрьского тепла в Центре Европейской России, то можно обнаружить след субтропического шторма «Ребека», который поднялся севернее Азорских островов в умеренные широты. Его остатки затем были вовлечены в циркуляцию циклона названого коллегами из Метофиса «Амели», — сообщается на сайте Гидрометцентра.

Тепло и влажно

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, со своей стороны, отметила, что тёплое начало месяца связано также с общим потеплением климата и со сменой схем циркуляции воздуха. Уже не первый раз в ноябре наблюдается возвращение тёплой погоды.

«Это связано тем, что погоду определяют тёплые сектора атлантических циклонов и к нам поступает с южными потоками практически средиземноморский воздух. Он, как правило, тёплый и влажный, потому солнца мы при такой погоде не видим, а вот моросящие осадки и даже где-то дожди становятся приметой очень тёплой погоды», — пояснила она RT.

Она также отметила, что столь тёплая погода в эти дни была и в 2013 году. Аномально высокая температура, по прогнозу Московского метеобюро, сохранится до конца недели.

РИА Новости

© Илья Питалев

«Период экстремально тёплой погоды у нас продержится практически всю первую половину недели, до четверга включительно. Потом произойдёт небольшое понижение температуры. Но всё равно температура воздуха останется значительно выше климатической нормы», — подчеркнула Позднякова.

Синоптик также отметила, что обычно в средней полосе России после 8—10 ноября среднесуточная температура воздуха уже становится устойчиво отрицательной.

«Сейчас такого не произойдёт даже 10-го числа. Пока что погода не спешит в строну зимы, а, скорее, соответствует последним числам октября. Практически все дни (до конца недели. — RT) погода будет либо облачной, либо облачной с прояснениями. Прояснения наиболее вероятны в пятницу и субботу», — заключила она.

В выходные минимальная температура будет колебаться в пределах +0...+5 °С по Московской области, а в столице воздух прогреется до +5...+7 °С днём. Ночью показатели не опустятся ниже +3...+5°С, прогнозируют в Московском метеобюро.

«Климатическая осень продолжится»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT заявил, что его прогноз, составленный в конце прошлой недели, подтвердился. Температурные показатели бьют все рекорды.

«Такого никогда ещё не было. Подобное происходит раз в сто лет... Мы уже побили рекорд 97-летней давности. Сегодняшнее 5 ноября стало самым тёплым за всю 140-летнюю историю инструментальных метеорологических наблюдений», — пояснил он.

По его словам, тепло со Средиземноморья не только дойдёт до столицы, но и продвинется в Центральную Россию и Черноземье. При этом потепление будет сопровождаться пасмурной погодой и осадками.

Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра по Магаданской области Вера Завадько сообщила РИА Новости, что аномально тёплая погода установилась также на Колыме. С начала месяца метеорологи уже дважды зафиксировали превышение максимальных показателей. Воздух прогрелся на 10—11 градусов выше средних климатических значений.

Евгений Тишковец отметил, что вторник, 5 ноября, станет самым тёплым днём на этой неделе. Уже в среду температура немного понизится. Ожидается +9...+11 °С. В четверг воздух прогреется до +7...+10 °С. По прогнозу центра погоды «Фобос», в ближайшее время ни снега, ни морозов, ни наступления климатической зимы не ожидается.

«Ничего подобного не произойдёт. Мы останемся в положительном секторе и температуры останутся аномально высокими. И климатическая осень продолжиться на две-три недели», — заключил метеоролог.