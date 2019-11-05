«Подобное происходит раз в сто лет»: какая погода ожидает москвичей на этой неделе
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
В Москве установилась достаточно тёплая для ноября погода. В Гидрометцентре отмечают, что 5 ноября воздух в Москве уже прогрелся до +12 °С, и прогнозируют, что этот показатель может достичь отметки +14 °С. В столице облачно, ожидаются небольшие дожди, южный или юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5—10 м/c.
Как пояснили синоптики, эти показатели значительно превышают температурную норму этого времени года. Более того, температура воздуха уже побила рекорд, установленный почти 100 лет назад: в этот день в 1922 году столбики термометров поднялись до +10,3 °С.
В Гидрометцентре отмечают, что причиной ноябрьского потепления являются волны тепла из Атлантики, а также субтропический шторм Ребека.
«Наиболее чувствительные романтики могли ощутить в воздухе запах Атлантики. Если проследить обратную траекторию волны ноябрьского тепла в Центре Европейской России, то можно обнаружить след субтропического шторма «Ребека», который поднялся севернее Азорских островов в умеренные широты. Его остатки затем были вовлечены в циркуляцию циклона названого коллегами из Метофиса «Амели», — сообщается на сайте Гидрометцентра.
Тепло и влажно
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, со своей стороны, отметила, что тёплое начало месяца связано также с общим потеплением климата и со сменой схем циркуляции воздуха. Уже не первый раз в ноябре наблюдается возвращение тёплой погоды.
«Это связано тем, что погоду определяют тёплые сектора атлантических циклонов и к нам поступает с южными потоками практически средиземноморский воздух. Он, как правило, тёплый и влажный, потому солнца мы при такой погоде не видим, а вот моросящие осадки и даже где-то дожди становятся приметой очень тёплой погоды», — пояснила она RT.
Она также отметила, что столь тёплая погода в эти дни была и в 2013 году. Аномально высокая температура, по прогнозу Московского метеобюро, сохранится до конца недели.
- РИА Новости
- © Илья Питалев
«Период экстремально тёплой погоды у нас продержится практически всю первую половину недели, до четверга включительно. Потом произойдёт небольшое понижение температуры. Но всё равно температура воздуха останется значительно выше климатической нормы», — подчеркнула Позднякова.
Синоптик также отметила, что обычно в средней полосе России после 8—10 ноября среднесуточная температура воздуха уже становится устойчиво отрицательной.
«Сейчас такого не произойдёт даже 10-го числа. Пока что погода не спешит в строну зимы, а, скорее, соответствует последним числам октября. Практически все дни (до конца недели. — RT) погода будет либо облачной, либо облачной с прояснениями. Прояснения наиболее вероятны в пятницу и субботу», — заключила она.
В выходные минимальная температура будет колебаться в пределах +0...+5 °С по Московской области, а в столице воздух прогреется до +5...+7 °С днём. Ночью показатели не опустятся ниже +3...+5°С, прогнозируют в Московском метеобюро.
«Климатическая осень продолжится»
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT заявил, что его прогноз, составленный в конце прошлой недели, подтвердился. Температурные показатели бьют все рекорды.
«Такого никогда ещё не было. Подобное происходит раз в сто лет... Мы уже побили рекорд 97-летней давности. Сегодняшнее 5 ноября стало самым тёплым за всю 140-летнюю историю инструментальных метеорологических наблюдений», — пояснил он.
По его словам, тепло со Средиземноморья не только дойдёт до столицы, но и продвинется в Центральную Россию и Черноземье. При этом потепление будет сопровождаться пасмурной погодой и осадками.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра по Магаданской области Вера Завадько сообщила РИА Новости, что аномально тёплая погода установилась также на Колыме. С начала месяца метеорологи уже дважды зафиксировали превышение максимальных показателей. Воздух прогрелся на 10—11 градусов выше средних климатических значений.
Евгений Тишковец отметил, что вторник, 5 ноября, станет самым тёплым днём на этой неделе. Уже в среду температура немного понизится. Ожидается +9...+11 °С. В четверг воздух прогреется до +7...+10 °С. По прогнозу центра погоды «Фобос», в ближайшее время ни снега, ни морозов, ни наступления климатической зимы не ожидается.
«Ничего подобного не произойдёт. Мы останемся в положительном секторе и температуры останутся аномально высокими. И климатическая осень продолжиться на две-три недели», — заключил метеоролог.