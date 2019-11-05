Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о погоде в столице на этой неделе.

По его словам, будет очень тепло, преимущественно облачно и довольно дождливо, с порывистым ветром.

«В среду станет чуть-чуть прохладнее, на 1—2 °С, не больше. Около +10...+12 °С днём, ночью не холоднее +8...+10 °С. По-прежнему облачно и ветрено, дожди. Причём в среду дожди местами будут сильные», — заявил он.

Как прогнозирует Леус, до конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно снижаться. В четверг будет +6...+8 °С.

«Примерно столько же и в пятницу. В субботу тоже», — уточнил он.

Синоптик добавил, что и это понижение температуры сохранит показания заметно выше климатической нормы.

30 октября URA.RU сообщало, что в Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о резком ухудшении погоды.