Синоптик рассказал о погоде в Москве на неделе
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- РИА Новости
По его словам, будет очень тепло, преимущественно облачно и довольно дождливо, с порывистым ветром.
«В среду станет чуть-чуть прохладнее, на 1—2 °С, не больше. Около +10...+12 °С днём, ночью не холоднее +8...+10 °С. По-прежнему облачно и ветрено, дожди. Причём в среду дожди местами будут сильные», — заявил он.
Как прогнозирует Леус, до конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно снижаться. В четверг будет +6...+8 °С.
«Примерно столько же и в пятницу. В субботу тоже», — уточнил он.
Синоптик добавил, что и это понижение температуры сохранит показания заметно выше климатической нормы.
30 октября URA.RU сообщало, что в Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о резком ухудшении погоды.