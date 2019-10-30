В Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о резком ухудшении погоды

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В Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о том, что в ближайшие дни погода резко ухудшится, сообщает URA.RU.
В Курганской, Челябинской и Свердловской областях предупредили о резком ухудшении погоды
  • РИА Новости

В Зауралье температура воздуха в ночное время упадёт до -11 ˚С, а в дневное — не превысит -5 ˚С. Возможен снег, усиление ветра с порывами до 10—15 м/с.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными явлениями возникает риск природных пожаров, отключения электроэнергии и образования гололёда», — заявили в ГУ МЧС России по Курганской области.

Как рассказали в Министерстве дорожного строительства и транспорта Челябинской области, ночью и днём 31 октября в отдельных районах возможны сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

«На юге региона снег будет перемежаться дождём, ожидается налипание мокрого снега на провода и их обледенение. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, днём возможны метели», — добавили в ведомстве.

Со своей стороны, ГУ МЧС России по Свердловской области рассылает уведомления, согласно которым 31 октября прогнозируется сильный снег и метели.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о погоде в Москве.

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