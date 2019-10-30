Синоптики рассказали о погоде в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о погоде в Москве.

По её словам, к концу недели снег растает, ему на смену придут дожди, температура воздуха поднимется до +2...+3 °С.

В начале ноября, как ожидается, холодные северо-восточные воздушные потоки сменятся на юго-западные, открывая дорогу тёплым воздушным массам. В понедельник, 4 ноября, прогнозируется повышение температуры до +4...+8 °С.

Вся следующая неделя в центральной России может быть не по сезону тёплой и «соответствовать скорее последней декаде октября, чем первой декаде ноября». Затем снова ожидается похолодание.

Как предупредила Волосюк, в столичном регионе и центральной России возможна частая смена тёплых и холодных температур в течение месяца. Такая переменчивая погода типична для ноября.

«Мокрый снег будет сменяться дождями и обратно — всё это нас ждёт в следующем месяце», — добавила она.

28 октября, как сообщало URA.RU, в Тюменской области предупредили о шквальном ветре и снегопаде.