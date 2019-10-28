В Тюменской области предупредили о шквальном ветре и снегопаде

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Ночью и в первой половине дня во вторник, 29 октября, на трассах Тюменской области прогнозируется шквальный ветер и снегопад, сообщает URA.RU со ссылкой на компанию «Уралуправтодор».
В Тюменской области предупредили о шквальном ветре и снегопаде
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, ночью и в первой половине дня 29 октября на юге Тюменской области местами ожидается очень сильный ветер порывами до 27 м/с. В северных районах — сильный мокрый снег», — сказали в компании.

Водителей призвали проявлять внимательность и соблюдать скоростной режим.

Для предотвращения гололёда и снежного наката на трассы выйдут около 180 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» предупредила о похолодании в Москве и Санкт-Петербурге в начале ноября.

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