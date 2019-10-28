Синоптик предупредила о похолодании в Петербурге и Москве в начале ноября

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» предупредила о похолодании в Москве и Санкт-Петербурге в начале ноября.

«В Москве в это время уже будет местами выпадать небольшой снежок, температура воздуха приблизится к нулевой отметке в ночные и дневные часы. Погода будет преобладать ветреная и довольно влажная», — заявила она.

По её словам, в Петербурге похолодание произойдёт раньше, лёгкие заморозки возможны уже в понедельник, 28 октября.

Как отметила синоптик, относительно прохладная температура может продолжаться пять — семь дней, но не исключено, что после 4 ноября погода вернётся в рамки календаря и будет теплее, чем в конце октября.

21 октября URA.RU сообщало об усилении ветра до 20 м/с в Свердловской области.