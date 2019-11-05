Курилы и Сахалин оснастят станциями мониторинга воздуха

Власти Сахалина намерены закупить 34 автоматических модульных микростанции для мониторинга качества воздуха. Об этом информирует РИА Новости.

«Автоматические модульные микростанции по инициативе губернатора Валерия Лимаренко разместят во всех районах островного региона. Всего планируется закупить 34 устройства», — сообщили в правительстве региона.

Отмечается, что «актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах и информационных электронных табло муниципалитетов».

Новые мобильные станции планируют интегрировать в систему «Безопасный город» и систему аналитики экологии региона.

Ранее «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону передавали, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии 5 ноября.