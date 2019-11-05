Курилы и Сахалин оснастят станциями мониторинга воздуха
«Автоматические модульные микростанции по инициативе губернатора Валерия Лимаренко разместят во всех районах островного региона. Всего планируется закупить 34 устройства», — сообщили в правительстве региона.
Отмечается, что «актуальная информация с приборов будет доступна жителям области в онлайн-режиме на официальных сайтах и информационных электронных табло муниципалитетов».
Новые мобильные станции планируют интегрировать в систему «Безопасный город» и систему аналитики экологии региона.
Ранее «Невские новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону передавали, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии 5 ноября.