«Наступление метеорологической зимы отложено»: синоптики сообщили о приближении субтропического тепла к центру России
- АГН «Москва»
На европейскую территорию России заходит довольно мощный и глубокий циклон атлантического происхождения, и в этой связи ожидается аномальное потепление, сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«Из-за этого циклона к нам будет поступать практически субтропическое тепло, поэтому температура воздуха будет повышаться. Не исключено, что 5 и 6 ноября температура воздуха в центральном районе будет достигать максимальных значений для этого времени года. В Москве температура воздуха ожидается в пределах +10...+11 °С, это близко к рекордным значениям», — сказала Позднякова.
Она также не исключила, что в российской столице будет обновлён суточный максимум температуры для первой декады ноября.
«То есть погода выше климатической нормы и больше соответствует октябрьским значениям. Тепло задержится до 7—8 ноября. Потом произойдёт смена синоптического процесса, и в тыл циклона будет поступать уже холодный воздух», — заметила синоптик.
Отметим, что в настоящее время в Москве температурные значения достигают +1...+3 °С. Ранее на этой неделе в столичном регионе выпал первый снег, а температура не превышала 0 °С, что привело к большому количеству дорожно-транспортных происшествий.
Те, кто не поверил, что зима уже настала, и не переобулся, вчера устроили день пробок и ДТП на всех направлениях. Но ведь сегодня все всё осознали и больше так делать не будут: не поедут на «лете», не будут перестраиваться резко и будут держать дистанцию. Правда? pic.twitter.com/XbAV34hEkb— ЦОДД (@gucodd) October 31, 2019
Как заметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, потепление начнётся уже в воскресенье, 3 ноября, когда столбики термометров покажут +4...+9 °С.
«Далее будет ещё теплее, до +10 °С в праздничный день, 4 ноября. Пик потепления придётся на вторник — среду, когда температура воздуха будет достигать +8...+13 °С. Причиной такого потепления является серия атлантических циклонов, которые, перемещаясь по северным районам европейской России, затянут в центральную часть региона тёплые, хорошо прогретые воздушные массы. Однако комфортной погода не будет, потому что ожидается преимущественная облачность, дожди и порывистый ветер. Во второй половине недели температура будет постепенно понижаться, но похолодание всё равно оставит столбики термометров выше границ климатической нормы», — заявил синоптик в беседе с RT.
В Гидрометцентре России также подчёркивают, что тёплая погода установится в северных районах Центрального федерального округа России — в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. При этом в южной части ЦФО эти выходные будут холодными.
- АГН «Москва»
«В отдельных регионах Кавказа выпущено штормовое предупреждение: в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии идёт очень сильный снег, сохранится он до конца ночи 2 ноября. Похожая картина погоды в соседних республиках: 1 ноября и в течение суток 2 ноября в Ингушетии и Чеченской Республике очень сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами с дождём, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — заявила Первому каналу синоптик Гидрометцентра России Виктория Дегтярёва.
«От первой атаки зимы не останется и следа»
Жителей Центральной России на следующей неделе ожидает мощный поток субтропического тепла. Об этом телеканалу «Звезда» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ночью воздух прогреется до +3...+8 °С, днём — до +8...+13 °С.
«Для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», — пояснил синоптик.
Он также добавил, что погода в эти дни будет сопровождаться осадками, поэтому «от первой атаки зимы не останется и следа».
Наступление метеорологической зимы, когда среднесуточная температура воздуха уходит ниже 0 °С, откладывается на вторую половину ноября. Об этом сообщается на портале «Метеовести». Отмечается, что обычно порог в сторону минусовых значений термометра преодолевается 10 ноября.
«Несмотря на первые попытки зимы навязать свои метеоусловия, в предстоящую неделю осень не только вернёт температурный фон в пределы климатической нормы уже в эти выходные, но и принесёт аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, благодаря чему показания термометров окажутся на 9—10 °С выше положенного по многолетним наблюдениям в начале ноября», — говорится в сообщении.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что в России в этому году ожидается «розовая зима», то есть в декабре, январе и феврале температурные значения будут преимущественно около и выше нормы.