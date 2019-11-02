«Наступление метеорологической зимы отложено»: синоптики сообщили о приближении субтропического тепла к центру России

Мощный и глубокий циклон атлантического происхождения в первую неделю ноября принесёт в европейскую часть России субтропическое тепло. В Московском регионе на следующей неделе ожидаются рекордные значения для этого времени года (+10…+11 °С). Пик аномального потепления придётся на середину недели, после чего столбики термометров начнут опускаться, но всё равно будут находиться выше границ климатической нормы. Отмечается, что наступление метеорологической зимы, когда среднесуточная температура воздуха уходит ниже 0 °С, откладывается на вторую половину ноября.

На европейскую территорию России заходит довольно мощный и глубокий циклон атлантического происхождения, и в этой связи ожидается аномальное потепление, сообщила RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Из-за этого циклона к нам будет поступать практически субтропическое тепло, поэтому температура воздуха будет повышаться. Не исключено, что 5 и 6 ноября температура воздуха в центральном районе будет достигать максимальных значений для этого времени года. В Москве температура воздуха ожидается в пределах +10...+11 °С, это близко к рекордным значениям», — сказала Позднякова.

Она также не исключила, что в российской столице будет обновлён суточный максимум температуры для первой декады ноября.

«То есть погода выше климатической нормы и больше соответствует октябрьским значениям. Тепло задержится до 7—8 ноября. Потом произойдёт смена синоптического процесса, и в тыл циклона будет поступать уже холодный воздух», — заметила синоптик.

Отметим, что в настоящее время в Москве температурные значения достигают +1...+3 °С. Ранее на этой неделе в столичном регионе выпал первый снег, а температура не превышала 0 °С, что привело к большому количеству дорожно-транспортных происшествий.

Те, кто не поверил, что зима уже настала, и не переобулся, вчера устроили день пробок и ДТП на всех направлениях. Но ведь сегодня все всё осознали и больше так делать не будут: не поедут на «лете», не будут перестраиваться резко и будут держать дистанцию. Правда? pic.twitter.com/XbAV34hEkb — ЦОДД (@gucodd) October 31, 2019

Как заметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, потепление начнётся уже в воскресенье, 3 ноября, когда столбики термометров покажут +4...+9 °С.

«Далее будет ещё теплее, до +10 °С в праздничный день, 4 ноября. Пик потепления придётся на вторник — среду, когда температура воздуха будет достигать +8...+13 °С. Причиной такого потепления является серия атлантических циклонов, которые, перемещаясь по северным районам европейской России, затянут в центральную часть региона тёплые, хорошо прогретые воздушные массы. Однако комфортной погода не будет, потому что ожидается преимущественная облачность, дожди и порывистый ветер. Во второй половине недели температура будет постепенно понижаться, но похолодание всё равно оставит столбики термометров выше границ климатической нормы», — заявил синоптик в беседе с RT.

В Гидрометцентре России также подчёркивают, что тёплая погода установится в северных районах Центрального федерального округа России — в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях. При этом в южной части ЦФО эти выходные будут холодными.

АГН «Москва»

«В отдельных регионах Кавказа выпущено штормовое предупреждение: в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии идёт очень сильный снег, сохранится он до конца ночи 2 ноября. Похожая картина погоды в соседних республиках: 1 ноября и в течение суток 2 ноября в Ингушетии и Чеченской Республике очень сильные осадки в виде мокрого снега и снега, местами с дождём, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — заявила Первому каналу синоптик Гидрометцентра России Виктория Дегтярёва.

«От первой атаки зимы не останется и следа»

Жителей Центральной России на следующей неделе ожидает мощный поток субтропического тепла. Об этом телеканалу «Звезда» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, ночью воздух прогреется до +3...+8 °С, днём — до +8...+13 °С.

«Для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», — пояснил синоптик.

Он также добавил, что погода в эти дни будет сопровождаться осадками, поэтому «от первой атаки зимы не останется и следа».

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Наступление метеорологической зимы, когда среднесуточная температура воздуха уходит ниже 0 °С, откладывается на вторую половину ноября. Об этом сообщается на портале «Метеовести». Отмечается, что обычно порог в сторону минусовых значений термометра преодолевается 10 ноября.

«Несмотря на первые попытки зимы навязать свои метеоусловия, в предстоящую неделю осень не только вернёт температурный фон в пределы климатической нормы уже в эти выходные, но и принесёт аномальное субтропическое тепло с Балканского полуострова, благодаря чему показания термометров окажутся на 9—10 °С выше положенного по многолетним наблюдениям в начале ноября», — говорится в сообщении.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что в России в этому году ожидается «розовая зима», то есть в декабре, январе и феврале температурные значения будут преимущественно около и выше нормы.