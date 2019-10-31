Положительные показатели: синоптики прогнозируют потепление во время ноябрьских праздников

В пятницу, 1 ноября, к Москве приблизится атлантический циклон, который принесёт тёплый воздух, сообщили в Гидрометцентре. Погода будет пасмурной, может пройти небольшой снег. По данным синоптиков, к концу недели воздух прогреется до +3…+5 °С, а 5 ноября столбики термометров могут превысить рекордную для этого дня отметку в +10,3 °С.

К 1 ноября в России циклон сменится антициклоном, осадки прекратятся. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Мария Макарова. По её словам, опасность гололедицы сохранится вплоть до воскресенья, 3 ноября.

По прогнозу Гидрометцентра, к 3 ноября минусовые температуры сменятся положительными. Как пояснили в организации, «западные циклоны следующей серии будут вновь иметь более северные траектории, поэтому в среднюю полосу Европейской России вернется более тёплая погода».

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT пояснил, что потепление действительно придёт, но сначала оно будет незначительным.

«Сутки ещё мы помёрзнем. В ночь на пятницу к нам заглянет промежуточный гребень, поэтому обойдёмся без осадков, подморозит до -2…-4 °С в Москве и до -1…-6 °С в Подмосковье. Днём пройдёт фронт, связанный с атлантическим циклоном. Поэтому будет пасмурно, небольшой снег, скромное потепление до 0…+2 °С по Москве и -2…+3 °С по области», — пояснил синоптик.

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Ближе к выходным поступление воздуха с юго-запада будет более устойчивым. По словам Тишковца, атлантическое тепло смешается с местным воздухом, столбики термометров постепенно будут расти. К воскресенью, 3 ноября, днём ожидается +3…+5 °С.

В начале следующей недели температура ещё немного повысится, в очередной раз превысив норму на несколько градусов.

«В понедельник, вторник и среду (4–6 ноября. — RT) будет довольно тепло, днём около +5…+13 °С, даже ночью будет не прохладнее +4…+9 °С. Для начала ноября это очень тепло. Пока установление постоянного снежного покрова не планируется», — заключил главный специалист центра погоды «Фобос».

Неустойчивая погода

По данным Московского метеобюро, октябрь оказался рекордно тёплым для столицы, хотя в последние дни погода скорее имела зимний характер. Подобное чередование сохранится и в ближайшие дни, отмечает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду в конце октября и в начале ноября нельзя назвать устойчивой, потому что волны тепла и холода будут чередоваться», — рассказала RT синоптик.

Прошедшая ночь, по оценке Московского метеобюро, была самой холодной за весь октябрь. По области столбики термометров опустились до -6 °С. По словам Поздняковой, это объясняется тем, что столица оказалась в тылу очень глубокого и обширного циклона, который открыл доступ к арктическому воздуху. В последний день месяца он продолжит поступать, температурные показатели будут слабо отрицательными. В ночь на 1 ноября может выпасть снег.

«За счёт того, что погода станет более облачной, температура в ночные часы уже не будет столь низкой, как накануне. В Москве мы ожидаем минимальную температуру -1…-3 °С, не исключено, что в пониженных местах рельефа температура может опускаться и до -6 °С», — отметила метеоролог.

Днём 1 ноября погода в столице будет преимущественно облачной, сообщили в Московском метеобюро. Местами может пройти небольшой снег, во второй половине дня температура повысится до +1…+3 °С. В последующие дни будет преобладать положительная температура как днём, так и ночью. Наиболее комфортная погода ожидается 4 ноября. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +3…+4 °С, днём воздух прогреется до +7…+8 °С.

«5 ноября не исключено, что будет перекрыт прежний максимум суточной температуры, прогнозируется, что температура будет около +10 °С, а суточный рекорд для 5 ноября составляет +10,3 °С. Он наблюдался в 1922 и в 2013 годах. Так что не исключено что начало ноября порадует рекордным ещё тёплом», — заключила Позднякова.

На дорогах скользко ❄️

Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность.

Берегите себя - без зимней резины не выезжайте. #АМПП#Московскийпаркинг#помощьнадорогахpic.twitter.com/0Psq5mGkQG — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) October 31, 2019

Из-за неустойчивой погоды московских водителей предупредили о возможном гололёде на дорогах. В частности, об этом сообщается в Twitter-аккаунте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«На дорогах скользко. Соблюдайте дистанцию, интервал и осторожность. Берегите себя — без зимней резины не выезжайте», — говорится в сообщении центра.

Ранее в этой связи в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. Соответствующее предупреждение Гидрометцентра актуально до 20:00 1 ноября.