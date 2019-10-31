Стало известно, когда потеплеет в Москве
- РИА Новости
«В последующие дни, завтра погода будет более облачной, местами небольшой снег будет практически в течение всех суток. У нас начнётся адвекция более тёплого воздуха, минимальная температура в Москве ночью будет повыше, чем сегодня, в Москве будет -1...-3 °С, по области — +2...-3 °С», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что местами на востоке Московской области возможно понижение температуры до -6 °С.
«Дневная температура завтра уже станет положительной, в городе — +1...+3 °С», — добавила Позднякова.
Ранее сообщалось, что в Москве в четверг, 31 октября, ожидается 0 °С.