В Москве побит температурный рекорд за последние 70 лет

Сегодняшний день в Москве стал самым тёплым 21 октября за последние 70 лет.

«В 14 часов на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура 17,5 °С. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым тёплым за последние 70 лет», — сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что температура может приблизиться к абсолютному рекорду дня, который был установлен 21 октября в 1896 году. Тогда температура составила 18,1 °С.

Ранее kp.ru сообщил, что в Рязани 18 октября зарегистрировали температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали температуру +18,5 ˚С, что на 0,2 ˚С выше предыдущего рекорда.