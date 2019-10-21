В Москве побит температурный рекорд за последние 70 лет

Короткая ссылка
Сегодняшний день в Москве стал самым тёплым 21 октября за последние 70 лет.
В Москве побит температурный рекорд за последние 70 лет
  • РИА Новости

«В 14 часов на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура 17,5 °С. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым тёплым за последние 70 лет», — сообщает портал «Метеоновости».

Отмечается, что температура может приблизиться к абсолютному рекорду дня, который был установлен 21 октября в 1896 году. Тогда температура составила 18,1 °С.

Ранее kp.ru сообщил, что в Рязани 18 октября зарегистрировали температурный рекорд. Метеорологи зафиксировали температуру +18,5 ˚С, что на 0,2 ˚С выше предыдущего рекорда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить