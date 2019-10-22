Октябрьские аномалии: синоптики рассказали о погоде на этой неделе

Во вторник, 22 октября, в Москве и области немного похолодало. Однако синоптики считают, что такая погода установится ненадолго — уже в среду показатели вновь могут стать рекордно высокими. По данным Московского метеобюро, всю неделю в столице температура будет выше климатической нормы на несколько градусов. Радикально погода начнёт меняться ближе к воскресенью, 27 октября. Росгидромет прогнозирует дождь, а в ночные часы может выпасть мокрый снег. Температуры же станут более традиционными для октября.

После рекордно тёплого 21 октября в Москву пришло небольшое похолодание. Температура с +17,5 °С снизится до +12 °С, говорится в прогнозе на 22 октября.

Во вторник в столице установилась облачная погода, преимущественно без осадков. Наблюдается также небольшой западный ветер скоростью 3—8 м/с. По данным Гидрометцентра России, уже 23 октября температура воздуха вновь приблизится к высоким значениям — может превысить норму на 8-10 °С.

Как отмечается, предыдущий рекорд в Москве был установлен ровно 30 лет назад — в 1989 году температура воздуха составила +15,9 °С. В этом году рекорд может быть побит — синоптики ожидают до +14…+16 °С в столице и +11…+16 °С в области. Вместе с тем москвичи столкнутся и с повышенным давлением.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала «Российской Газете», что характер погоды в центральных областях страны испортится из-за циклонов. По её словам, 22 октября на европейской части России пройдут дожди, а температура установится на уровне +10...+15 °С. К четвергу, 24 октября, столбики термометров покажут ещё на пару градусов меньше.

Паршина также сообщила, что похолодание ожидается и в Нижегородской и Кировской областях. Температура снизится до +4...+9 °С, ожидается дождь и мокрый снег. До Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей похолодание доберётся только к четвергу — в этих регионах температура составит +12...+17 °С.

Выше климатической нормы

Как рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, несмотря на небольшое похолодание, показатели в столице и области продолжают превышать климатическую норму.

«Предстоящей ночью мы ожидаем небольшой дождь, он будет связан с прохождением тёплого атмосферного фронта. Но до того, как небо в утренние часы закроют облака, воздух в Москве успеет остыть до +6…+8 °С. В среду, 23 октября, погода днём будет без существенных осадков. Температура повысится до +13…+15 °С. То есть, температура остаётся выше климатической нормы на 5-6 °С», — пояснила синоптик.

Таким образом, по её словам, резкого похолодания в ближайшее время ожидать не стоит. До конца недели сохранится вполне стабильная температура. Кроме того, по прогнозу Московского метеобюро, вплоть до воскресенья существенных осадков в столице и области также не ожидается.

«Наиболее комфортная погода будет в пятницу. В ночные часы у нас будет ясная погода, температура порядка +6…+8 °С. Днём осадков не ожидается, будет проглядывать солнышко, поэтому температура будет в пределах +11…+13 °С. Около +10 °С она будет практически всю неделю», — добавила Позднякова.

АГН «Москва»

Но уже в воскресенье начнёт усиливаться ветер и, возможно, пойдёт дождь. Следующая волна похолодания придёт 28 октября. Осадки могут сопровождаться снегом.

«Уже пора, потому что 28 октября — средняя дата образования временного снежного покрова», — заключила главный специалист Московского метеобюро.

От облачности до мокрого снега

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, со своей стороны, отметил, что превышение температурных показателей в столице и области наблюдалось практически весь месяц. По его словам, непривычно тёплая для октября погода продлится до начала следующей недели.

«На этой неделе ожидается аномально тёплая погода, правда облачная, преимущественно без осадков. Похолоднее возможно, но оно будет только в начале следующей недели», — рассказал он в беседе с RT.

Понижение температуры, отметил Варакин, будет вызвано тыловой частью циклона — ближе к выходным через центральную часть России пройдёт атмосферный фронт с северо-запада. В общей сложности похолодает примерно на 5-7 °С. В пятницу и субботу днём воздух прогреется до +12…+14 °С. По прогнозу Росгидромета, в ночь на воскресенье столбики термометров не поднимутся выше +6…+7 °С.

«Похолодает 29 и 30 октября. По области температура в ночные часы может опускаться до 0 °С. Готовиться к тому, что ситуация ухудшится, надо уже с 28 октября», — пояснил Варакин, добавив, что в ночные часы не исключён дождь со снегом.

Как отметил синоптик, в общем погода будет достаточно неустойчивой, и на ноябрь прогнозы делать пока рано.